جامعة الجلالة تستضيف الملتقى التدريبي الأول لتأهيل وتدريب طلابها علي احتياجات سوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 01:34 مساءً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استضافت جامعة الجلالة المُلتقى التدريبي الأول لتأهيل وتدريب طلابها على احتياجات سوق العمل، من خلال توفير فرص تدريب صيفي لهم، بمشاركة أكثر من 25 شركة من كبرى الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى توفير العديد من ورش العمل المميزة في مختلف المجالات التي يُقدمها أفضل الخبراء والمُتخصصين.

وأشار د. محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة إلى أن رؤية الجامعة ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية بمختلف المجالات، تحقيقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المُستدامة رؤية مصر 2030، مشيرا إلى سعي الجامعة لتنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتخريج جيل جديد قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد د. أحمد هيكل الأستاذ بكلية الهندسة، ومنسق المُلتقى بجامعة الجلالة، أن الجامعة تعمل على إتاحة تنوع الفرص للطلاب للتعليم والتدريب المهني والتقني، لتُمكنهم من اكتساب الخبرة والمهارات العملية في موقع العمل خلال فترة الدراسة، لتوفير أفضل الفرص لهم لتتوائم مع احتياجات سوق العمل وأولوياته.

وأشارت د. دينا عرابي، مدير وحدة تكافؤ الفرص، ومسئولة ملف الخدمة المجتمعية بالجامعة، إلى حرص الجامعة على تنفيذ خطة دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم المسار المهني لجميع الطلاب، من خلال التدريب والتأهيل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين.

وعلى هامش الفعاليات، أعلنت د. رنا زيدان، الأمين العام لجامعة الجلالة، عن فتح باب التقدم أمام الطلاب للحصول على فرص عمل بدوام جزئي بنظام عدد الساعات، وذلك في عدد من القطاعات الإدارية بالجامعة ومنها (التسويق، الإعلام، العلاقات العامة، الموارد البشرية، الأنشطة الطلابية، الشئون الإدارية، تكنولوجيا المعلومات)، مشيرة إلى أن إدارة الجامعة تعمل على وضع آلية لتشجيع الكفاءات من الطلاب، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج.