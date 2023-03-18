الأهرامات تتصدر غلاف «تايم».. مصر ضمن أهم 50 وجهة سياحية فى العالم

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان «الجيزة وسقارة.. العودة إلى الأهرامات»، تصدرت صورة الأهرامات غلاف المجلة المقرر صدوره فى 27 الشهر الحالى.

وأشار خبراء إلى أن اختيار الأهرامات غلاف لمجلة تايم الأمريكية، يؤكد مكانة السياحة المصرية، على الخريطة العالمية.

وكشفت المجلة عبر موقعها الإلكترونى، أنها ستحتفى فى عددها المقبل، بافتتاح المتحف المصرى الكبير، وقاعاته الـ12، حيث يضم 100 ألف قطعة أثرية نادرة، وبعضها لم يسبق للجمهور رؤيته من قبل.

وقالت «تايم» إن المتحف يضم أيضا تمثالا عملاقا عمره 3200 عام، ويبلغ طوله 36 قدمًا لـ"رمسيس الثانى"، بالإضافة إلى كل كنوز الملك «توت عنخ آمون»، البالغ عددها 5000 قطعة.

وأشار التقرير إلى افتتاح مطار سفنكس الدولى فى نوفمبر الماضى والسماح بالزيارات الإرشادية للمنطقة التجارية ومنطقة البهو بالمتحف المصرى الكبير الذى ينتظر العالم افتتاحه، بالإضافة إلى التنويه عما يحتويه المتحف من قاعات وكنوز سوف يستمتع بها الزائر عند افتتاحه.

كما استعرض بعض الاكتشافات الأثرية الحديثة بمنطقة سقارة مثل جبانة القطط والحيوانات.

وشملت القائمة، عدة مدن عربية منها الرباط فى المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية ومدينة العقبة فى الأردن بجانب سقارة فى الجيزة، ومدينة الشارقة فى الإمارات، ومدينة القدس الفلسطينية.



القاهرة ضمن أفضل وجهات العالم لعام 2021



واختارت "تايم" فى تصنيفها السنوى، لعام 2021 مدينة القاهرة، لتكون ضمن قائمة أفضل 100 وجهة استثنائية فى العالم، وتدعو العالم لزيارتها، وشملت عددا من مدن العالم، منها: أثينا فى اليونان، برلين فى ألمانيا، كان فى فرنسا، لاس فيجاس فى أمريكا، ومدريد فى إسبانيا.

ويأتى اختيار مدينة القاهرة وفقا لهذا التصنيف؛ بسبب بناء المتحف المصرى الكبير الذى ينتظر العالم افتتاحه قريباً، بالإضافة إلى إقامة ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وعدد من فنادق الضيافة رفيعة المستوى.

وأشارت المجلة إلى قيام مصر بعدد من الإجراءات التي تساعد في جلب المزيد من السياح.

تجارب جديدة

وأكدت «تايم - Time» أن أهم المعايير التي كانت مطلوبة في تلك الترشيحات هى أن تكون تلك الأماكن والوجهات تقدم تجارب جديدة ومثيرة.

وبحسب ما كشفت عنه «تايم - Time»، في تقريرها بعنوان: "كيف اخترنا أعظم الأماكن في العالم لعام 2023؟" فإن المجلة الأمريكية رأت أن الأهرامات في الجيزة، ومنطقة سقارة السياحية، تتوافر فيها تلك المعايير ضمن 50 وجهة أخرى، لكنها اختارته دون غيرها لتتصدر غلافها للعدد الجديد.

ومن ثم، فإن المعايير التي تحدثت عنها المجلة الأمريكية، تؤكد أن الأماكن الأثرية في الجيزة وسقارة بمصر تقدم رحلة مثيرة وشيقة تجمع بين التجول في أروقة تاريخ أقدم الحضارات البشرية حول العالم، بجانب تقديم تجارب جديدة للزائرين.

وفي تقرير آخر لها بعنوان « «الجيزة وسقارة - مصر: العودة إلى الأهرامات»، ضمن العدد المقرر طرحه قريبًا، تحدثت المجلة الأمريكية عن المنطقة الأثرية التاريخية التي تقع في محافظة الجيزة، والتي تضم الأهرامات ومنطقة سقارة، والمتحف المصري الكبير.

وأكدت أن الآثار والكنوز التي يضمها المتحف المصري الكبير، والذي يعد أكبر متحف أثري حول عالم، بالإضافة إلى توفير مطار «سفنكس» الدولي على بعد 40 دقيقة فقط، وكذلك منطقة سقارة، جعلت مدينة الجيزة إحدى أكثر الوجهات إثارة وتستحق الزيارة من بين 50 وجهة.