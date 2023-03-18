السكة الحديد: امتداد وتشغيل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى الخميس

جدة - نرمين السيد - فبداية من يوم الخميس الموافق 23-3-2023، من المقرر تشغيل قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة "القاهرة / الإسكندرية" قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00 يصل محطة الإسكندرية الساعة 19:55 طبقا للجدول المرفق. واعتبارا من يوم الجمعة 24-3-2023 إمتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة "الإسكندرية/ القاهرة" لمحطة اسوان على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35 طبقا للجدول المرفق. واعتبارا من يوم السبت 25-3-2023 تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة "الإسكندرية / القاهرة" قيام من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 يصل إلى محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقا للجدول المرفق وتشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة "أسوان / القاهرة" قيام من محطة أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40 طبقا للجدول المرفق. كما تقرر اعتبارا من يوم الخميس 23-3-2023 وقوف قطار 912 مكيف "الإسكندرية / القاهرة" بمحطتى طنطا وبنها فقط. وكذلك وقوف قطار 913 مكيف "القاهرة / الإسكندرية" بمحطتى طنطا ودمنهور فقط. كما تقرر إلغاء وقوف قطار 923 مكيف "القاهرة / الإسكندرية" بمحطة كفر الدوار، يترتب على ذلك تعديل فى بعض مواعيد بعض القطارات "833 – 80 -722 – 142 – 751 – 807 – 951 – 15 – 1212 – 1114 – 288 – 132" طبقا لجداولهم المرفقة.

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