جدة - نرمين السيد - رحب سامح شكرى، وزير الخارجية، بنظيره التركى مولود تشاووش أغلو، مشيدًا بالعلاقات بين القاهرة وأنقرة، موضحًا أن العلاقات بين مصر وتركيا ممتدة وتاريخية، وهناك أرضية صلبة لعودة العلاقات لطبيعتها بين البلدين، وذلك خلال مؤتمر صحفى جمعه نظيره التركى منذ قليل، عرضته شاشة «إكسترا نيوز»





وأشار «شكرى»، إلى أنه أجرى مع نظيرى التركى مباحثات مهمة وشفافة، وتمت مناقشة مسألة التطبيع الكامل للعلاقات مع تركيا، ونأمل فى استمرار التواصل والتنسيق، لافتًا إلى أن هناك توافقًا وتنسيقًا مع تركيا فى عدة قضايا إقليمية. ووصل وزير الخارجية التركى، مولود تشاووش أوغلو، صباح السبت، إلى مطار القاهرة الدولى، فى زيارة هى الأولى من نوعها لمصر منذ أكثر من عقد، وتأتى زيارة تشاووش أوغلو إلى القاهرة تلبية لدعوة من نظيره المصرى، سامح شكرى، لإجراء محادثات مشتركة بين البلدين. ويشمل برنامج زيارة وزير الخارجية التركية لقاء ثنائى مع شكرى بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، وبعد ذلك يشارك الوزيران فى مؤتمر صحفى مشترك، وتأتى الزيارة بعد أسبوعين من زيارة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى لأنقرة للتضامن معها بعد الزلازل المدمر التى راح ضحيتها ما يقرب من 50 ألفا فى تركيا وسوريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «شكرى»: هناك أرضية صلبة لعودة العلاقات لطبيعتها بين مصر وتركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.