السكة الحديد : امتداد وتشغيل خدمة جديدة علي الوجهين البحري والقبلي وذلك...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 12:33 مساءً - فى ظل توجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بضرورة تقديم كل ماهو جديد وأفضل خدمة لجمهور الركاب بالسكة الحديد فقد تقرر تشغيل خدمات جديدة وإمتداد بعض القطارات لخدمة جمهور الركاب من خلال الإستغلال الأمثل لطاقة التشغيل المتاحة بعد تجهيزها فقد تقرر إبتدأً من يوم الخميس الموافق 23/3/2023 تشغيل قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00 يصل محطة الاسكندرية الساعة 19:55 طبقا للجدول المرفق . وإعتباراً من يوم الجمعة 24/3/2023 إمتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة (الاسكندرية / القاهرة) لمحطة اسوان على ان يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35 طبقا للجدول المرفق . وإعتباراً من يوم السبت 25/3/2023 تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (الاسكندرية / القاهرة) قيام من محطة الاسكندرية الساعة 10:00 يصل الي محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقا للجدول المرفق وتشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (أسوان / القاهرة) قيام من محطة أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40 طبقا للجدول المرفق.

كما تقررأعتبارا من يوم الخميس 23/3/2023

وقوف قطار 912 مكيف (الاسكندرية / القاهرة) بمحطتى طنطا وبنها فقط

وكذلك وقوف قطار 913 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطتى طنطا ودمنهور فقط .

كما تقررالغاء وقوف قطار 923 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطة كفر الدوار. يترتب على ذلك تعديل في بعض مواعيد بعض القطارات (833 – 80 -722 – 142 – 751 – 807 – 951 – 15 – 1212 – 1114 – 288 – 132) طبقا لجداولهم المرفقة.

والهيئة لاتدخر جهدا فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب