شكري: مباحثات مع وزير خارجية تركيا لتطبيع العلاقات بين البلدين على كافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 12:33 مساءً - رحب وزير الخارجية سامح شكري بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو الذي يزور القاهرة، معربا عن خالص تعازيه للجانب التركي في ضحايا الزلزال المدمر الأخير، مشيرا إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين شعبي البلدين ويعتز بها الشعبين كثيرا.

أكد وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أن المشاورات تطرقت لمسار تطبيع العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، موضحا أن المباحثات خلال ساعتين تناولت كافة القضايا الثنائية والاوضاع الاقليمية والتحديات التي تواجه البلدين، لافتا أن المباحثات كانت واضحة وشفافة لما لهذه العلاقة من أهمية، مشيرا لوجود ارادة سياسية من قيادتي البلدين في الوصول لتطبيع كامل للعلاقات بين البلدين.

أشار وزير الخارجية إلى أن مصر وتركيا ترتبطان بأواصر المصاهرة، موضحا أن مسار تطبيع العلاقات سيحقق الغرض في القريب العاجل في اطار استعادة زخم العلاقات وقوتها.

لفت وزير الخارجية إلى المباحثات التي تطرقت للخطوة التي سيتم اتخاذها في هذا المسار، مؤكدا أهمية وجود قدر كامل من التفاهم بين البلدين، لافتا أن العلاقات الدبلوماسية لم تنقطع بين البلدين وهي قائمة وهناك تمثيل دبلوماسي متبادل، موضحا أنه تم التباحث حول مسار تبادل السفراء بين البلدين.

أشار وزير الخارجية لوجود رؤية مشتركة في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، موضحا أهمية العمل المشترك في مختلف القضايا الاقليمية.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر اليوم السبت تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.