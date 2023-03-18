التعليم العالي: معهد إعداد القادة ينظم البرنامج التدريبي لقادة الجيل الثاني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 12:33 مساءً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البرنامج التدريبي بعنوان "قادة الجيل الثاني"؛ بهدف تنمية وعي أبناء الوطن وإحياء القيم الأصيلة للمجتمع المصري، ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة المصرية بضرورة بناء الوعي، والتوعية بأهم القضايا التي تعزز روح الانتماء لهذا الوطن الغالي، وتأصيل المعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة المترسخة في وجدان الشعب المصري، وذلك بحضور نُخبة من ممثلي الوزارات ومؤسسات الدولة ولفيف من أساتذة الجامعات، خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس 2023.

وقد تنوعت محاضرات هذا البرنامج حول دور الإعلام في محاربة الشائعات والأفكار غير السوية، ومناقشة أنواع الاتصال، وضرورة الإعداد الجيد للبرامج الحوارية والمداخلات الهاتفية، بجانب ضرورة التعرف على آليات ضبط النفس، وتوضيح المقصود بمهارات الاتصال الفعال، واختتمت المحاضرة بالحديث عن مهارات رصد ردود الفعل.

كما ناقشت محاضرة "فن الإتيكيت والبروتوكول والمراسم"، المعايير التي تفرق بين الاتيكيت والبروتوكول، وتم التطرق إلي أصل فن الإتيكيت، وشرح إتيكيت التحدث مع المسؤولين، والاستماع والإنصات، كما تضمن البرنامج التدريبي محاضرة بعنوان تحصين الفكر، وخلال المحاضرة تم الحديث عن الفكر المتطرف، ودور أجهزة الدولة فى الحفاظ على أمن واستقرار بلدنا مصر .

وتضمن أيضًا البرنامج محاضرة بعنوان وسطية الخطاب الدينى، والتأكيد على أن عقيدة الإسلام هى الوسطية، فديننا لا يقبل المغالاة ولا التطرف في الأشياء، ودعا إلى الاعتدال والتوازن والوسطية.

وتناولت محاضرة "دور الفن فى مواجهة الأفكار الغير سوية"، أهمية الوعي، وتوضيح دور القوة الناعمة، وكذلك دور الثقافة والفن والإعلام والتعليم فى بناء الوعي، والتأكيد على ضرورة أن يرسخ الفن والبرامج التلفزيونية الهوية المصرية، والتأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية، وإلقاء الضوء على الفترات التاريخية المشرفة، والنماذج المضيئة باختلاف الفئات، وكيفية استثمار القوى الناعمة المسئولة عن صياغة وتشكيل عقول الأفراد ووجدانهم.

وخلال محاضرة مهارات وأسرار فن القيادة، تم تعريف القيادة والقائد، ومهارات القائد الجيد، وسمات القائد الفعال، والتطرق لتوضيح واجبات القيادة، ومتطلباتها والمتمثلة في (التأثير والنفوذ والسلطة القانونية )، وشرح فنون القيادة.

كما أوضحت محاضرة الأمن السيبراني وحماية المعلومات، وتأثيرها على المجتمع، كيفية تحويل الجزء السلبي للتكنولوجيا إلى إيجابي، وتوضيح مفهوم الحرب اللا متماثلة، وتم عرض الإحصائية الخاصة بـالجرائم السيبرانية، وشرح مفهوم السيبراني، وتوضيح مصطلح "الفضاء السيبراني " والذى يتكون من شبكات مترابطة، ويتألف الفضاء السيبراني من نظم حاسوبية متصلة بالشبكات، حيث أصبح الفضاء السيبراني هو محل ونقطة الصراع بين الدول بدلاً من ان تكون أرض الواقع هي موقع الصراع، وتم الحديث عن أمن المعلومات، وكيفية حماية الاجهزة الحاسوبية، وطرق الحماية من المخاطر والتهديدات التي تأتي مع التكنولوجيا، واختتمت المحاضرة بالطرق التي نحمي بها معلوماتنا ومعلومات الشركات والحكومات، وطرق الحماية من الأختراق.

وناقشت محاضرة الأمن القومي المصري، جهود السيد رئيس الجمهورية فى دعم ركائز ومقومات بناء الدولة من ناحية، ومواجهة تحديات وتهديدات الأمن القومى المصرى من ناحية أخرى، كما تم توضيح سياسات القوى الكبرى والإقليمية فى العالم العربي وارتباط التنمية والأمن، بالأمن القومى وتقدم الدول ومؤسساتها، وتوضيح تحديات تحقيق التنمية فى المجتمعات وتهديدات الأمن القومى، وأوجه ارتباط الأمن القومي العربي بالأمن القومي المصري.

وعلى صعيد آخر، نظم المعهد للسادة المتدربين زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية؛ بهدف حرص المعهد على زيادة الوعي السياحي والأثري لديهم، وتعريفهم بالإنجازات المختلفة في شتى مجالات الحياة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما أسهمت تلك الزيارة في توطيد أواصر المحبة والتماسك والترابط بين مختلف فئات الدولة والمجتمع.

ومن جانبه، أكد د. عادل عبد الغفار مستشار وزير التعليم العالي والمتحدث الرسمى للوزارة، على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ هذا البرنامج التدريبي لمواجهة الأفكار الهدامة الغير سوية، حيث يسهم فى خلق الوعي بقيمة الدولة وأهمية الوطن، لذا تأتى قضية بناء الوعي فى مقدمة الأولويات التي تحرص عليها الدولة المصرية .

كما أضاف د.كريم همام مدير المعهد، حرص معهد إعداد القادة، على عقد العديد من البرامج التدريبية واللقاءات والمحاضرات المتنوعة التي تسهم في نشر الوعي من خلال العديد من اللقاءات بحضور كوكبة من العلماء والمفكرين وكبار رجال الدين، حيث يسهم ذلك فى نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، و يُعد برنامج قادة جيل الثاني خطوة جديدة نحو بناء جيل قادر على التطوير، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الوعي المجتمعي ودعم روح الانتماء للوطن، منوهًا إلى أن معهد إعداد القادة يواصل دوره بدعم مباشر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز التعاون بين جميع مؤسسات المجتمع.