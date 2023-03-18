شكرى لنظيره التركى: علاقة أخوية ممتدة تربط بين الشعبين (صور)

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره التركى: أكرر التعازى لتركيا فى ضحايا الزلزال المدمر، مؤكدا أن علاقة أخوية ممتدة تربط بين شعبى مصر وتركيا.

وتابع: تباحثنا بشأن كافة قضايا العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وننظر نحو الأمام لتحقيق كل ما هو فى مصلحة شعبى مصر وتركيا، ونتطلع لاستمرار التواصل والتنسيق وفتح قنوات تواصل بين الأجهزة الحكومية فى مصر وتركيا.

بدأت صباح اليوم السبت، جلسة المباحثات بين الوفدين المصرى والتركى برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره التركى مولود تشاووش أوغلو.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن المباحثات تتناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان شكرى قد استقبل فى وقت سابق اليوم نظيره التركى بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير بالقاهرة.