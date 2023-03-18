3 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن 3116 فرصة عمل فى 11 محافظة (تعرف عليها)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تلقيها طلبات من 41 شركة قطاع خاص فى 11 محافظة لشغل 3116 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهرى مارس وأبريل 2023.





وأعلنت نشرة الوزارة، اليوم، عن فرص عمل جديدة متوفرة فى 11 محافظة، وشملت مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على عدة مهن برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018. وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل. وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها. ويمكن الاطلاع على الوظائف وطريقة التواصل من هنا

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