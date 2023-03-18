الحكومة تنفى وقف استكمال باقى مراحل التأمين الصحى الشامل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن وقف استكمال باقى مراحل منظومة التأمين الصحى الشامل بسبب نقص المخصصات المالية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لوقف استكمال باقى مراحل منظومة التأمين الصحى الشامل بسبب نقص المخصصات المالية.

وشددتا على استمرار استكمال باقى مراحل منظومة التأمين الصحى الشامل دون أى توقف، حيث تم استكمال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى شملت 6 محافظات وهم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وذلك خلال 3 سنوات من انطلاقها فى نوفمبر 2019، وسيتم البدء فى محافظات المرحلة الثانية للمنظومة مع بداية العام المالى الجديد، على أن يستمر التطبيق المرحلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظات تباعاً، لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030.

وفى سياق متصل، شملت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تسجيل حوالى 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى وهى: (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء)، وتم تقديم أكثر من 19 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، أما بالنسبة لخدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة، والتى تُعد نواة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فقد تم تقديم 9 ملايين خدمة رعاية أولية، بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

إلى جانب إجراء أكثر من 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية" وفقًا لأعلى الممارسات والمعايير العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، فضلاً عن إجراء أكثر من 2.5 مليون فحص طبى شامل لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، والذى يتم إجراؤه بشكل سنوى لكل منتفع بالمنظومة الجديدة، منذ بداية انتفاعه بالخدمات الطبية للمنظومة الجديدة، وذلك بهدف المتابعة الدورية والمستمرة والكشف المبكر عن الأمراض أو مسبباتها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.