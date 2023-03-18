فحص 51 ألفا من راغبى الزواج.. وإصدار 28 ألف شهادة صحية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبى لـ51 ألفًا و335 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتى انطلقت 26 من شهر فبراير الماضى، تحت شعار «100 مليون صحة».





وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 28 ألفًا و802 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكترونى من هنا أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعى (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

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