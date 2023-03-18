اجتماعا ثنائيا مغلقا بين وزيرى خارجية مصر وتركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 11:27 صباحاً - يعقد سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعا ثنائيًا مغلقا مع وزير خارجية تركيا "مولود تشاووش أغلو" بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صور تجمع الوزيرين خلال جلسة الاجتماع الثنائى الذى انطلق قبل قليل.

ووصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، إلى قصر التحرير وسط العاصمة لاجراء مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية سامح شكري تتطرق لتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره التركي في مقر الوزارة، ومن المقرر أن يعقدان الوزيران جلسة مباحثات موسعة على أن يعقبها مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر اليوم السبت تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.