وزير التموين: مصر لم تستفد من اتفاقية الحبوب فى الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأشار فى تصريحات له على هامش افتتاحه معرض "أهلا رمضان" فى العاشر من رمضان إلى أن اتفاقية الحبوب تضم كبار المنتجين والمستهلكين وأقيمت فى 1995 والهدف منها هو إحداث توازن وتوفير احتياجات الدول الأكثر استهلاكا للقمح وضبط الميزان التجارى بين المنتجين والمستهلكين، وقد أدت المنظمة دورا جيدا فى ذلك الوقت.

وأوضح المصيلحى أنه مع الأزمة العالمية فى 2008 ارتفعت أسعار الأقماح عالميا من 150 دولارا للطن إلى 520 دولارا للطن ولم تقم المنظمة بأى دور وأصبح دورها الوحيد أنها مصدر للمعلومات تجمع الطلبات، وكانت تؤمن توفير الأقماح للبلدان الأكثر استهلاكا وفى 2008 الأزمة المالية وارتفع سعر القمح من 150 دولار للطن إلى 520 دولار لم تقم بأى دور، واقتصر دورها على أنها أصبحت مصدر معلومات تقوم بتجميع الطلبات والانتاج وتقوم بإصدار نشرة شهرية.

وذكر المصيلحى أنه فى أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية لم تتدخل المنظمة فى إحداث أى توازنات فى السوق بل ارتفعت الأسعار بشكل كبير منوها بأن استمرار عضوية مصر وهى أكبر مستورد للقمح فى العالم أمر غير مجدى، لافتا إلى أنه تقييم العائد والقيمة المضافة لمصر تبين أنه مجرد الحصول على معلومات يسهل الحصول عليها فى ظل التقدم التكنولوجى، وقمنا بمخاطبة وزارة الخارجية والتى أبلغت المنظمة برفض استمرار العضوية وذلك قبل انتهاء العضوية بنحو 90 يوما.

ونوه المصيلحى إلى أن المنظمة خاطبت مصر لإجراء مناقشات، لافتا إلى أنه من الممكن إجراء اجتماع إذا كان هناك فائدة حقيقية نستطيع الحصول عليها وبالتالى استمرار عضويتنا مؤكدا أن مصر مازالت عضوا حتى يونيو المقبل.

وفيما يتعلق باستيراد القمح من روسيا باستخدام الروبل، قال المصيلحى حتى هذه اللحظة الموضوع مازال قيد الدراسة والجميع يدعمه ولكن هو يحتاج إلى قيام البنك المركزى المصرى إلى الارتباط مع نظيره الروسى من الناحية التقنية وفى نفس الوقت إعادة العمل بنظام الصفقات المتكافئة ولابد من وضع قواعد للمحاسبة واعتماد سعر الروبل مقابل الدولار فى روسيا مع اعتبار الجنيه مقابل الدولار حتى يسهل عمل مقاصة مما يقلل احتياجنا للدولار.

وأكد المصيلحى أننا نسعى تطبيق التجربة مع الهند والصين بحيث يكون هناك تبادل للعملات المحلية وهذه الأمور تحتاج الى تنظيم تكنولوجى متميز.