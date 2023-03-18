جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن المباحثات تتناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان شكرى قد استقبل فى وقت سابق اليوم نظيره التركى بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير بالقاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء جلسة المباحثات بين الوفدين المصرى والتركى برئاسة وزيرى الخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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