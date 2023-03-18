وزير الرى: أعمال حماية الشواطئ بالبحرين الأحمر والمتوسط تصل لـ144 كيلومتر

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور سويلم، بأن أجهزة هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة مطروح والتى كان لها أثر كبير فى حماية شواطئ مدينة مرسى مطروح ومنطقة الأبيض غرب المدينة من تأثيرات التغيرات المناخية، والمساهمة فى تنمية المدينة سياحياً من خلال تطوير شواطئها.

وأوضح أن من أهم هذه المشروعات (مشروع حماية شاطئ خليج مطروح بتنفيذ رؤوس بحرية) و(مشروع حماية شاطئ الأبيض بإستخدام الرؤوس البحرية T- Shape).

وأوضح الدكتور سويلم أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حماية شاطيء الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول 4000 متر من النحر بإنشاء عدد (20) رأس حجرية عمودية على خط الشاطئ على مسافات بينية تتراوح من 200 - 400 متر ، ويعتبر شاطئ الأبيض من شواطئ محافظة مطروح المميزة ويقع غرب مدينة مرسى مطروح بمسافة حوالى 16 كيلومتر وبه العديد من الاستثمارات السياحية المميزة.

وقد سبق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطئ الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول 1500 متر من النحر من خلال تنفيذ عدد خمسة رؤوس بحرية بأطوال متدرجة من 55 - 70 متر ومسافات بينية 300 متر.

وأضاف أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح لحماية واجهة ساحلية بطول 300 متر بإنشاء رأس حجرية مائلة على خط الشاطىء طولها حوالى 70 مترا ثم امتدادها من جهة البحر بشكل موازى للشاطئ تقريباً بطول حوالى 40 مترا.

كما سبق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح لحماية واجهة ساحلية بطول 1500 متر، ونتج عن المشروع حماية كورنيش مدينة مرسى مطروح ومنطقة الخليج من النحر المتسارع وكذلك حماية الاستثمارات والمنشآت السياحية بالمنطقة من خلال إنشاء (5) رؤوس بحرية بأطوال 70 متر ومسافات بينية 200 متر تقريباً تعلوها مشايات وهامات خرسانية لحماية شاطىء بطول 1.20 كيلومتر تقريبا.

الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضى الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى 144 كيلومتر.