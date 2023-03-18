وقال بيشوى عماد فى مقطع فيديو نشرته قناة الحياة: إنه سعيد جدًا بالظهور أمام المشاركين فى احتفالية "كتف فى كتف"، مؤكدًا أن والداه فرحوا كثيرًا بنجاحه كما تلقى مكالمة تهنئة وإشادة من جدته رغم أنها لا تتابع "السوشيال ميديا".
كما كشف أن والده ووالدته وشقيقته من الصم، كذا قدم الشكر إلى قناة "الحياة" على دورها الإيجابى فى خدمة المجتمع.
تابع: "إحنا بنسعى ونقدم شغلنا بكل حب، دورنا فى الحياة توصيل دور أهلنا، وشكرًا للرئيس عبدالفتاح السيسى لأنه أكد ضرورة وجود مترجم إشارة فى مؤتمرات الدولة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مترجم لغة الإشارة باحتفالية «كتف فى كتف»: والدى ووالدتى وشقيقتى من الصم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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