مترجم لغة الإشارة باحتفالية «كتف فى كتف»: والدى ووالدتى وشقيقتى من الصم

جدة - نرمين السيد - وجه مترجم لغة الإشارة بيشوى عماد، الشكر إلى أسرته وجميع المصريين وذلك بعد تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعى عقب أدائه المحترف فى ترجمة لغة الإشارة باحتفالية "كتف فى كتف"، التى أقيمت مساء الجمعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وقال بيشوى عماد فى مقطع فيديو نشرته قناة الحياة: إنه سعيد جدًا بالظهور أمام المشاركين فى احتفالية "كتف فى كتف"، مؤكدًا أن والداه فرحوا كثيرًا بنجاحه كما تلقى مكالمة تهنئة وإشادة من جدته رغم أنها لا تتابع "السوشيال ميديا".

كما كشف أن والده ووالدته وشقيقته من الصم، كذا قدم الشكر إلى قناة "الحياة" على دورها الإيجابى فى خدمة المجتمع.

تابع: "إحنا بنسعى ونقدم شغلنا بكل حب، دورنا فى الحياة توصيل دور أهلنا، وشكرًا للرئيس عبدالفتاح السيسى لأنه أكد ضرورة وجود مترجم إشارة فى مؤتمرات الدولة".