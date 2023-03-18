الصحة: 6.3 مليون مواطن تلقوا تطعيم كورونا بـ 10 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 6 ملايين و367 ألفا و376 مواطنا، من خلال حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، منذ انطلاقها فى 29 يناير الماضى وحتى 15 مارس الجارى، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء.





وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، أن الحملة تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى خطة التطعيمات، ولمساعدة كل مواطن فى الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، بالجرعات (الأولى والثانية والتنشيطية).

وأشار عبدالغفار إلى أن المرحلة الأولى من الحملة شملت محافظات (المنوفية، المنيا، أسيوط، قنا، القليوبية)، بينما شملت المرحلة الثانية والتى انطلقت فى 5 مارس الجارى، محافظات (الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، أسوان)، موضحًا أنه وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، فإن فرق الحملة تؤدى مهامها من «بيت لبيت» بجميع القرى والمراكز، للوصول إلى المواطنين فى منازلهم، وذلك من خلال فريق مُجهز ومُدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، لتطعيم المواطنين والتسجيل فى المنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

من جانبه، أشار مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائى الدكتور عمرو قنديل، إلى أن محافظة أسيوط سجلت فى المرحلة الأولى أعلى معدل فى تطعيم المواطنين، حيث بلغ عدد المطعمين مليونا و265 ألفا و743 مواطنا، وفى محافظات المرحلة الثانية، كانت «الشرقية» صاحبة المعدل الأعلى بتطعيم 487 ألفا و203 مواطنين، لافتا إلى أن الحملة تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز، لتحقيق أهدافها بالوصول إلى كافة المواطنين وتيسير تقديم التطعيمات لهم.

وأكد حرص الوزارة، على تقديم كافة سبل الدعم، وتوفير جميع أنواع التطعيمات، وكافة المستلزمات، فى ظل خطة عمل تساهم فى تحقيق أهداف الحملة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، ورفع المناعة المجتمعية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير كافة التسهيلات اللازمة للفرق الطبية، والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية فى المحافظات المستهدفة.