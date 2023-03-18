وزير الخارجية يستقبل نظيره التركى فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، اليوم السبت، وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو ، بقصر التحرير بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، اليوم السبت، وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو ، بقصر التحرير بالقاهرة. وذلك لعقد جلسة مباحثات، والتشاور حول القضايا التى تمثل محل اهتمام مشترك بين البلدين.

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