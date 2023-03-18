كلمة السيسى خلال احتفالية «كتف فى كتف» تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (فى احتفالية "كتف فى كتف" الحملة الأكبر فى تاريخ العمل الأهلى المصرى.. الرئيس السيسى: ما نشهده يؤكد أننا نسير للأمام) ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد - فى كلمته خلال احتفالية مبادرة "كتف فى كتف"، والتى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى باستاد القاهرة الدولى، مساء أمس الجمعة - أن المبادرة جسدت معانى الإنسانية والتكافل المجتمعى، مشددا على أن ما نشهده اليوم هو إظهار لقدرة الشعب المصرى لتحويل المحن إلى منح.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس السيسى قال إن إطلاق المبادرة مشهد إنسانى رائع، موجها التحية والتقدير والإعزاز للشعب المصرى العظيم، ومهنئا الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، داعيا الله أن يوفقنا ويرزقنا الخير والسلام والبركة والمحبة للإنسانية جميعا.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أضاف "أقف متحدثا إليكم يختلط فى نفسى مزيج من الاعتزاز والفخر.. اعتزازى بوجودى وسط أبناء الوطن من كافة فئات الشعب المصرى والفخر بما نحتفى به اليوم من تجسيد جديد لمعانى الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعى، الذى طالما كان المصريون فيه هم القدوة والمثل الملهم وخاصة فى أوقاف الأزمات والشدائد".

وفى (المصرى اليوم) ذكرت الصحيفة - تحت عنوان ("الهجرة" تعلن إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار") - أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندى أعلنت الاتفاق على إطلاق شركة "المصريين بالخارج للاستثمار" وتسمية أعضاء مجلس التأسيس.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة التقت نخبة من أبرز المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بمشاركة الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولى السابق، وبحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة للجاليات.

وتابعت أن الوزيرة استهلت الاجتماع الذى دعت له مجموعة النواة، المؤسسة لشركة استثمار المصريين بالخارج، بأهمية تنفيذ المشروع الوطنى لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، والتى تعد أحد أبرز مطالبهم سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة فى التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين فى الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

وقالت وزيرة الهجرة إن الشركة يديرها بالكامل المصريون بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة فى مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحًا فى السوق المصرية.

وعالميا.. وتحت عنوان (مجلس الأمن يشيد بدور مصر لحل الأزمة الليبية)..ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن مجلس الأمن الدولى أشاد بالدور الذى تلعبه مصر فى تسهيل المحادثات فى القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضافت الصحيفة أن مجلس الأمن رحب فى هذا الصدد بالتقدم التدريجى المحرز بشأن الإطار الدستورى للانتخابات والتعديل الـ13 للإعلان الدستورى.

وأشارت إلى أن المجلس أكد - فى بيانه الرئاسى الذى يصدر بإجماع أعضائه الـ15 - اعترافه بالدور الذى يقوم به المجلسان والحاجة إلى توليد زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانونى والاتفاق السياسى الضرورى لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة شفافة وجامعة وآمنة فى عام 2023، فى أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسى فى ليبيا.