الطقس اليوم.. انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وسقوط أمطار

جدة - نرمين السيد - كما توقعت أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد.