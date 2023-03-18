حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 19-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 19-3-2023
مهنياً: تحقق نتائج مهمة، والتشويش الذي تعرضت له في الايام الفائتة غاب لتحل محله فرصة مستقبلية.
عاطفياً: قد تصاب بخيبة أمل بسبب صدمة عاطفية فجائية. كن مستعداً لمرحلة مقبلة تحمل الكثير من المفاجآت.
صحياً: حاول التخفيف عن نفسك من وطأة الضغوط وخصوصاً التي لا أساس لها.
حظك اليوم برج الثور الاحد 19-3-2023
مهنياً: إذا أقدمت على مجالات جديدة فقد تستفيد منها جداً. ربما تجهد لإنجاح حركة اجتماعية، وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة .
عاطفياً: مساعدة الشريك تجعلك قادراً على الخروج من الدوامة التي أنت فيها وتحملك على التفاؤل بالواقع ورؤية المستقبل بأمل وتفاؤل.
صحياً: تميل إلى الإكثار من تناول المنبهات وتعرض نفسك لمزيد من العصبية.
حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 19-3-2023
مهنياً: وضح كلامك تفادياً لحصول أي التباس أو سوء تفاهم، وكُن ليناً وتعامل مع الآخرين بذكاء. إياك والاستفزاز.
عاطفياً: تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيطين بك، وتجد أن الوقت مؤات لتكريس علاقة متينة بعائلتك وبالأصدقاء الذين ابتعدت عنهم فترة.
صحياً: عليك تحاشي جميع المواقف التي تسبب العنف والغضب.
حظك اليوم برج السرطان الاحد 19-3-2023
مهنيا: عليك أن توصل افكارك بأفضل السبل المناسبة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل ويدفعك إلى التقدم أكثر.
عاطفياً: لا تترك الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا يؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما.
صحياً: عليك أن تتمتع بالأجواء الإيجابية من حولك. كن معتدلاً وحاول الاهتمام بصحتك أكثر.
حظك اليوم برج الاسد الاحد 19-3-2023
مهنيا: قد يطرح عليك زميل قديم بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كامل التفاصيل.
عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتعناً بما سيقدمه من اقتراحات.
صحياً: تضع الخط المناسب لتصرفك مع مرور الأيام، وصحتك المتقلبة تفرض عليك الاهتمام بها أكثر.
حظك اليوم برج العذراء الاحد 19-3-2023
مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً، وخصوصا أنك واجهت في الفترة الماضية تراجعاً لافتاً في عملك.
عاطفياً: تجد نفسك مندفعاً للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد.
صحياً: لست معتاداً كثرة المواجهات وهذا يحد من نشاطك وعزيمتك ونشاطك بعض الشيء.
حظك اليوم برج الميزان الاحد 19-3-2023
مهنياً: إفتح أذنيك وعينيك للاطّلاع على جديد يخصّ أعمالك، فقد تخوض تجارب استثنائية
تتسبّب في عدم التجاوب على كل الصعد..
عاطفياً: حياتك العاطفية تكون من المواضيع الرائدة، فأن تعمق كثيراً الروابط الموجودة أصلاً وتسعى إلى إقامة علاقات أقوى وأثبت.
صحياً: انتبه لسلامتك وامنك وعالج مواضيعك بهدوء، ولا تنفعل أمام أبسط الأمور.
حظك اليوم برج العقرب الاحد 19-3-2023
مهنياً: تعالج مسائل مالية طارئة، أو تناقش قضية استثمار مهمة وقد تكون مصيرية..
عاطفياً: إذا كنت عازباً تحتاج لتكون أكثر قرباً من الشخص الذي تحبه وتحتاج إليه.
صحياً: إذا كنت قلقاً حاول لقاء الأصحاب للتخفيف من هذه الضغوط، وحاول الاسترخاء الهدوء.
حظك اليوم برج القوس الاحد 19-3-2023
مهنياً: احذر نفقات لم تتوقعها لدفع بعض المستحقات، أو لتغطية عملية شراء لم تحسب لها كل هذا الحساب.
عاطفياً: الحظ إلى جانبك والوقت مؤات لإتمام ما تنوي القيام به، إنما قد تساور الشريك بعض الشكوك.
صحياً: أحد الأشخاص يعينك في اتخاذ القرارات اللازمة التي تساعدك في المحافظة على صحتك ومظهرك.
حظك اليوم برج الجدي الاحد 19-3-2023
مهنياً: يحمل إليك الحظ اعتباراً من هذا اليوم أخباراً جيدة ومفاجآت مناسبة.
عاطفياً: تقوم بالمبادرات وتبدأ بالتعويض عن الوقت الضائع، وعليك التروّي وعدم المجازفة.
صحياً: إياك والتحدي ومعارضة الآخرين والأعراف، حاذر فالخطر كبير والعقاب وخيم.
حظك اليوم برج الدلو الاحد 19-3-2023
مهنياً: حاول التفرّغ للأمور المهمة في العمل، فذلك يبعدك عن الشكليات والمواجهت غير المجدية والعقيمة..
عاطفياً: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا يدفعه إلى التذمر أحياناً فحاول التوفيق بين الاثنين.
صحياً: ابتعد قليلاً عن الضجة وتردد إلى أماكن هادئة لتسترجع قواك وحيويتك.
حظك اليوم برج الحوت الاحد 19-3-2023
مهنياً: تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة.
عاطفياً: مشاغلك المهنية تأخذ بعيداً عن أي تفكير عاطفي، مع أنك صرت على قاب قوسين من اتخاذ قرار مهم في حياتك.
صحياً: تتعرّض لحالات من الضعط التي تؤثر في حيويتك ونشاطك.