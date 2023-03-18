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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 19-3-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 19-3-2023

مهنياً: تحقق نتائج مهمة، والتشويش الذي تعرضت له في الايام الفائتة غاب لتحل محله فرصة مستقبلية.

عاطفياً: قد تصاب بخيبة أمل بسبب صدمة عاطفية فجائية. كن مستعداً لمرحلة مقبلة تحمل الكثير من المفاجآت.

صحياً: حاول التخفيف عن نفسك من وطأة الضغوط وخصوصاً التي لا أساس لها.

حظك اليوم برج الثور الاحد 19-3-2023

مهنياً: إذا أقدمت على مجالات جديدة فقد تستفيد منها جداً. ربما تجهد لإنجاح حركة اجتماعية، وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة .

عاطفياً: مساعدة الشريك تجعلك قادراً على الخروج من الدوامة التي أنت فيها وتحملك على التفاؤل بالواقع ورؤية المستقبل بأمل وتفاؤل.

صحياً: تميل إلى الإكثار من تناول المنبهات وتعرض نفسك لمزيد من العصبية.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 19-3-2023

مهنياً: وضح كلامك تفادياً لحصول أي التباس أو سوء تفاهم، وكُن ليناً وتعامل مع الآخرين بذكاء. إياك والاستفزاز.

عاطفياً: تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيطين بك، وتجد أن الوقت مؤات لتكريس علاقة متينة بعائلتك وبالأصدقاء الذين ابتعدت عنهم فترة.

صحياً: عليك تحاشي جميع المواقف التي تسبب العنف والغضب.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 19-3-2023

مهنيا: عليك أن توصل افكارك بأفضل السبل المناسبة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل ويدفعك إلى التقدم أكثر.

عاطفياً: لا تترك الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا يؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما.

صحياً: عليك أن تتمتع بالأجواء الإيجابية من حولك. كن معتدلاً وحاول الاهتمام بصحتك أكثر.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 19-3-2023

مهنيا: قد يطرح عليك زميل قديم بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كامل التفاصيل.

عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتعناً بما سيقدمه من اقتراحات.

صحياً: تضع الخط المناسب لتصرفك مع مرور الأيام، وصحتك المتقلبة تفرض عليك الاهتمام بها أكثر.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 19-3-2023

مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً، وخصوصا أنك واجهت في الفترة الماضية تراجعاً لافتاً في عملك.

عاطفياً: تجد نفسك مندفعاً للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد.

صحياً: لست معتاداً كثرة المواجهات وهذا يحد من نشاطك وعزيمتك ونشاطك بعض الشيء.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 19-3-2023

مهنياً: إفتح أذنيك وعينيك للاطّلاع على جديد يخصّ أعمالك، فقد تخوض تجارب استثنائية

تتسبّب في عدم التجاوب على كل الصعد..

عاطفياً: حياتك العاطفية تكون من المواضيع الرائدة، فأن تعمق كثيراً الروابط الموجودة أصلاً وتسعى إلى إقامة علاقات أقوى وأثبت.

صحياً: انتبه لسلامتك وامنك وعالج مواضيعك بهدوء، ولا تنفعل أمام أبسط الأمور.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 19-3-2023

مهنياً: تعالج مسائل مالية طارئة، أو تناقش قضية استثمار مهمة وقد تكون مصيرية..

عاطفياً: إذا كنت عازباً تحتاج لتكون أكثر قرباً من الشخص الذي تحبه وتحتاج إليه.

صحياً: إذا كنت قلقاً حاول لقاء الأصحاب للتخفيف من هذه الضغوط، وحاول الاسترخاء الهدوء.

حظك اليوم برج القوس الاحد 19-3-2023

مهنياً: احذر نفقات لم تتوقعها لدفع بعض المستحقات، أو لتغطية عملية شراء لم تحسب لها كل هذا الحساب.

عاطفياً: الحظ إلى جانبك والوقت مؤات لإتمام ما تنوي القيام به، إنما قد تساور الشريك بعض الشكوك.

صحياً: أحد الأشخاص يعينك في اتخاذ القرارات اللازمة التي تساعدك في المحافظة على صحتك ومظهرك.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 19-3-2023

مهنياً: يحمل إليك الحظ اعتباراً من هذا اليوم أخباراً جيدة ومفاجآت مناسبة.

عاطفياً: تقوم بالمبادرات وتبدأ بالتعويض عن الوقت الضائع، وعليك التروّي وعدم المجازفة.

صحياً: إياك والتحدي ومعارضة الآخرين والأعراف، حاذر فالخطر كبير والعقاب وخيم.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 19-3-2023

مهنياً: حاول التفرّغ للأمور المهمة في العمل، فذلك يبعدك عن الشكليات والمواجهت غير المجدية والعقيمة..

عاطفياً: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا يدفعه إلى التذمر أحياناً فحاول التوفيق بين الاثنين.

صحياً: ابتعد قليلاً عن الضجة وتردد إلى أماكن هادئة لتسترجع قواك وحيويتك.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 19-3-2023

مهنياً: تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة.

عاطفياً: مشاغلك المهنية تأخذ بعيداً عن أي تفكير عاطفي، مع أنك صرت على قاب قوسين من اتخاذ قرار مهم في حياتك.

صحياً: تتعرّض لحالات من الضعط التي تؤثر في حيويتك ونشاطك.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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