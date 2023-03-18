جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، و ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.





وتوقع الخبراء شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة تكون كثيفة على وسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 22 13 العاصمة الإدارية 22 13 6 أكتوبر 23 13 بنهــــا 22 14 دمنهور 22 14 وادى النطرون 22 13 كفر الشيخ 21 14 المنصورة 22 13 الزقازيق 22 13 شبين الكوم 22 13 طنطا 22 13 دمياط 21 13 بورسعيد 21 14 الإسماعيلية 23 12 السويس 23 13 العريش 22 12 رفح 21 11 رأس سدر 25 13 نخل 22 04 كاترين 17 03 الطور 27 14 طابا 23 13 شرم الشيخ 27 16 الإسكندرية 19 13 العلمين الجديدة 19 13 مطروح 19 11 السلوم 18 09 سيوة 21 09 رأس غارب 27 15 الغردقة 28 16 سفاجا 28 15 مرسى علم 28 15 شلاتين 30 18 حلايب 27 18 أبو رماد 29 17 رأس حدربة 27 18 الفيوم 23 11 بنى سويف 23 11 المنيا 23 10 أسيوط 24 10 سوهاج 27 11 قنا 29 13 الأقصر 31 13 أسوان 32 14 الوادى الجديد 30 12 أبوسمبل 33 13

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 18 مارس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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