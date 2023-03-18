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قطع المياه عن مناطق بالقاهرة اليوم لمدة 8 ساعات

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أحمد عاشور 2023-03-18 04:00 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق تابعة للمرج وهى (سيجال – زينب الوكيل- البركة)، ومناطق تابعة للسلام (السد العالى – أبورجيلة – تقسيم أبوالعز – جميع الإسكانات بمدينة السلام – محطات الصرف الصحى بالسلام – عقد 16 بالجيل الأصفر، منطقة الشواكر التابعة للقليوبية).

ويكون القطع لمدة لمدة 8 ساعات بدءًا من الساعة 10 صباح اليوم السبت، وحتى الساعة ٦ مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا لقيامها بأعمال لحامات على مواسير الضغط العالى بمحطة مياه المرج استكمالًا لأعمال التطوير التى تتم بالمنطقة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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