كتف فى كتف.. أول تعليق لـ بيشوى عماد بعد تميزه فى ترجمة لغة الإشارة

وتابع "بيشوى" خلال فيديو نشرته قناة الحياة الفضائية :" سعيد جدا بالظهور أمام المشاركين فى احتفالية "كتف فى كتف"، موضحا أن والداه فرحوا كثيرا بنجاحه، وتقدم بالشكر لقناة الحياة الفضائية.
وقال "بيشوى" فى تصريحات تلفزيونية عقب الاحتفالية :" مشاركتى فى الاحتفالية لم يكن مخطط لها، حيث بُلغت باختيارى لترجمة الحدث صباح الأمس، ورغم ضيق الوقت وأهمية الحدث لم أشعر بأى ضغط لكونى أقوم بالعمل الذى أحبه، وأوصل رسالتى للجميع وهى أنه من حق الأصم أن يدرك ويشعر بكل ما حوله".
وبيشوى عماد بشارة هو مترجم مصرى وعضو فى المنظمة العربية لمترجمى لغة الإشارة، ويسعى من خلال عمله لخدمة المجتمع، وأصبح مترجما لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ومترجم للمجلس القومى لشؤون الإعاقة، ومترجم لقناة dmc (نشرة كورونا)، ,مترجم المعهد العالى للفنون المسرحية، ومترجم إعلانات وزارة التضامن الاجتماعى .
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