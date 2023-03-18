سكرتير المجمع المقدس يستقبل وفدا من كهنة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، ببيت البتول للمؤتمرات التابع لإيبارشية المعادى، وفدا من الآباء كهنة قطاع وسط الإسكندرية حديثى السيامة، برفقة الأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.





يأتى هذا اللقاء، الذى يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الرعوية فى كل فروع الخدمة والتدبير الكنسى من إيبارشية المعادى.

وقدم آباء الإيبارشية مسئولى فروع الخدمة المختلفة، مثل: التربية الكنسية ومعهد المشورة وإعداد الخدام والخدمة الاجتماعية والتكريس، نبذة مختصرة عن تاريخ وتطور كل فرع فى الخدمة منذ تاريخ تأسيسه، ومن بينها ما تأسس منذ أكثر من ثلاثين سنة.

كما قدموا شرحا شاملا لنظام الخدمة وأهمية العمل المؤسسى للخدمة وتدبير الكنيسة.

ومن جهته قدم الأنبا دانيال خبرات رعوية متعددة للوفد السكندرى.