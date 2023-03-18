سكرتير المجمع المقدس يستقبل وفدا من كهنة الإسكندرية

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يأتى هذا اللقاء، الذى يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الرعوية فى كل فروع الخدمة والتدبير الكنسى من إيبارشية المعادى.
وقدم آباء الإيبارشية مسئولى فروع الخدمة المختلفة، مثل: التربية الكنسية ومعهد المشورة وإعداد الخدام والخدمة الاجتماعية والتكريس، نبذة مختصرة عن تاريخ وتطور كل فرع فى الخدمة منذ تاريخ تأسيسه، ومن بينها ما تأسس منذ أكثر من ثلاثين سنة.
كما قدموا شرحا شاملا لنظام الخدمة وأهمية العمل المؤسسى للخدمة وتدبير الكنيسة.
ومن جهته قدم الأنبا دانيال خبرات رعوية متعددة للوفد السكندرى.
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