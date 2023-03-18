جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة يستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز الأرقام والإنجازات فى حياة البابا شنودة، ولد باسم نظير جيد روفائيل فى 3 أغسطس 1923، ودرس التاريخ الفرعونى والإسلامى بجامعة فؤاد الأول. منذ 1956 حتى 1962 عاش حياة الوحدة، وفى 14 نوفمبر 1971 أصبح البابا رقم 117 فى تاريخ البطاركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملامح من حياة البابا شنودة فى ذكرى وفاته (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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