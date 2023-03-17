أندريه زكى: كلمة السيسى باحتفالية «كتف فى كتف» تؤكد قيمة العمل التطوعى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، اليوم الجمعة، فى احتفالية مبادرة كتف فى كتف، التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، كأكبر حدث خيرى فى مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك فى استاد القاهرة الدولى.





شارك فى الاحتفالية 300 ألف متطوع من مؤسسات المجتمع المدنى، تحت مظلة، التحالف الوطنى للعمل الأهلى، والذى يستهدف توزيع أكثر من 6 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر إحتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن مبادرة "كتف فى كتف" حدث خيرى كبير للمصريين، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتعكس رؤية التحالف الوطنى للعمل الأهلى بتوجيهات الرئيس ومتابعة الحكومة المصرية إلى تحقيق الدعم المباشر والحماية الاجتماعية للمصريين الأكثر احتياجا.

وأضاف رئيس الإنجيلية، أن كلمات الرئيس اليوم تؤكد قيمة العمل التطوعى والمسؤولية المجتمعية، وحجم الجهود المبذول فى 17 محافظة على أرض مصر، لتوزيع مواد غذائية على 6 ملايين أسرة مصرية، بجهود 300 ألف متطوع، مشهد مصرى وطنى عظيم وغير مسبوق.

ويعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى، تجمعا لأكبر مؤسسات خيرية واجتماعية لتضافر الجهود وتوسيع رقعة العمل التنموى والخيرى، بإشراف ومتابعة من الدولة لضمان وصول الحق لمستحقيه ونشر الخير لأهالينا فى جميع القرى الأكثر احتياجا.

وتم إطلاق باكورة هذا التحالف بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان 2022، لتقديم الدعم والحماية لملايين الأسر، بدعم من الحكومة المصرية.