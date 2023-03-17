وزير الأوقاف: «كتف ‎فى ‎كتف» نموذج عظيم للعمل المجتمعى المنظم

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير -فى تغريدة اليوم الجمعة على "تويتر"- إن مبادرة "كتف فى كتف"، تبرز جانبا عظيما من أفضل وجوه العمل الأهلى الحقيقى فى خدمة الوطن وتحقيق كثير من المعانى الإنسانية السامية الراقية. ووجه التحية لكل من أسهم بجهد أو مال أو فكر أو دعم مادى أو معنوى، مشيرا إلى أن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعا.

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