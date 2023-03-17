نشاط القوى العاملة في أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - رصد "إنفوجراف" عن وزارة القوى العاملة، نشاط "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية، خلال الفترة من 10 وحتى 16 مارس الجارى 2023.. وزير القوى العاملة حسن شحاتة اختتم الأسبوع بجولة ميدانية فى محافظة البحيرة، استقبلته خلالها نائب المحافظ د. نهال بلبع، وقيادات من "المديرية" وعدد من نواب البرلمان،وبرفقته وفد من الوزارة متخصص فى الملفات التى جرى مناقشتها خلال "الجولة"..لقاءات محافظة البحيرة شملت زيارة مركز تدريب مهنى بحوش عيسى.





وتفقد وحدات تدريب متنقلة ،تقوم بدورها داخل المحافظة فى نطاق مبادرة حياة كريمة، وتدريب الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل ،كما إفتتح "الوزير" مُلتقى توظيف يوفر الالاف من فرص العمل للشباب ومنهم "ذوى همم " تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدمجهم فى "سوق العمل" ..رسائل عديدة وجهها "الوزير" للشباب منها الإقبال على العمل الحر وفى القطاع الخاص ،والإستفادة من مراكز التدريب المهنى ،كما أكد على متابعته المباشرة لفرص العمل التى يتم الإعلان عنها من حيث مصداقيتها ومدى التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور ..وبدأ هذا الأسبوع بجولات تفقدية أيضا فى إطار متابعة "الوزير شحاتة " للجان إنتخابات تكميلية عمالية ستكتمل بها الدورة النقابية العمالية 2022-2026 ،وكان فى إستقباله لدى لجنتى الأوقاف والشهر العقارى ،وزيرى الأوقاف والعدل ،كما كان "الوزير" قد تفقد فى وقت سابق ،لجان إنتخابية بشركتى الكراكات المصرية بالمهندسين،والنيل للمجمعات الإستهلاكية بمدينة نصر..



لقاء المديريات

ومن أبرز اللقاءات التى شهدتها "الوزارة" كان اللقاء الأسبوعى رقم 8 على التوالى ،والذى يتميز بالتواصل بين القيادة فى الوزارة وأذرعها من قيادات المديريات..وخلال اللقاء أعلنت "الوزارة" فى بيان عن تعيين 5 ألاف و665 من ذوى الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الـ8 أسابيع الماضية ،كما قامت "المديريات" خلال الأسابيع الثمانية الماضية بحصر 12 ألف و 467 منشأة من المنشأت التى يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً، راصدةً مدى إستيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوى الهمم فيها،وكذلك الأعداد المطلوب إستيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،وأوضحت الوزارة فى بيانها أن عدد المنشآت التى تم حصرها حتى الان يعمل فيها مليوناً و 899 ألفاً و 518 عاملا،وذلك من إجمالى منشأت يبلغ عددها 23 الفاً و 660 منشأة،وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،موضحةً أن العدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوى الهمم فى هذه المنشأت التى تم حصرها يبلغ 94 ألفاً و 797 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 56 ألفاً و 923 عاملاً،وأن المتبقى إستيفائه للتعيين يبلغ 37 الفاً و 876 عاملاً،وأكدت "الوزارة" فى بيانها أن المديريات و مكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشأت ،وتجرى عملية باقى الحصر والتدريب والتشغيل..وعملياً أيضا وفى ذات السياق،شهد وزير القوى العاملة بالديوان العام للوزارة "انترفيو" بين ممثل عن سلسلة مطاعم امريكانا ،وعدد من ذوى الهمم الراغبين فى العمل فى تلك المطاعم بالقاهرة ،وأعلن مسؤول سلسلة المطاعم عن توفير 150 فرصة على مهنة عضو فريق سيتم تسليم عقودهم خلال الأسبوع المقبل.

التحول الرقمى

وخلال الأسبوع أيضا ناقش "الوزير شحاتة" بديوان عام "الوزارة" مع المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة،مجموعة من الملفات المشتركة فيما يخص توجه "الوزارة "نحو "التحول الرقمى"..واستمع الوزير شحاتة إلى نائب وزير الاتصالات بشأن توحيد المنصات الرقمية ،والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات الملفات المشتركة،حيث أكد على أن العمل خلال الفترة المقبلة سوف يكون فى اتجاه منصات عامة للعمالة بشكل عام،والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص،وتوافقت الآراء على ضرورة عضوية وزارة القوى العاملة فى "منصة الحماية " الجارى إنشاءها ..

مكانة المرأة

ونظراً للإهتمام الذى توليه الدولة للمرأة المصرية خاصة العاملة ،أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع،وتساندها لتحقيق ما تصبو إليه حتى أصبحت محط انظار وتقدير العالم اجمع لما تحظى به من دعم ورعاية،وقال الوزير :"..و نسير بعزيمة وثبات و بإرادة لا تعرف المستحيل نحو الاستمرار فى رسم الأولويات فى المرحلة المقبلة على تحقيق المساواة بين الجنسين اقتصاديا واجتماعيا ،والاستمرار فى العمل نحو تمكين النساء بما يسهم فى إيجاد قيادات جديدة لها الحضور الفاعل فى ميادين العمل والإنتاج بحلول 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ..جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال الإحتفالية التى نظمتها "الوزارة" ،بمناسبة اليوم العالمى للمرأة لعام 2023 ،والتى تخللتها مناقشات ومحاضرات تثقيفية لإلقاء الضوء على شخصيات بارزة من النساء اللاتى أثرن فى البشرية على مر العصور ، واهمية دورهن وتأثيرهن فى المجتمع ، واستعراض التحديات التى تواجه المرأة العاملة ..

حقوق المهاجرين

ويرصد "الإنفوجراف" أيضا تأكيد وزارة القوى العاملة حرصها على تعزيز مبادئ وأساسيات هجرة العمالة المنتظمة ذات المنفعة المتبادلة والتنقل لبلدان شمال أفريقيا،وتعظيم فوائد هجرة اليد العاملة لدول المنشأ والمقصد، للعمال المهاجرين وأسرهم..وقالت "الوزارة" أنها نظمت هذا الأسبوع،وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية،التابعة للأمم المتحدة ،خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجارى بالقاهرة،ورشة تدريبية عنوانها:"تطوير إتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة والتفاوض حولها وتنفيذها "،بهدف تعزيز دور إتفاقيات العمل الثنائية ،وحقوق العمال المهاجرين وحمايتهم، وذلك فى إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال أفريقيا " "THAMM"،والذى يجرى تنفيذه مع مركز التدريب الدولى التابع لمنظمة العمل الدولية

مستحقات الأردن

واستمرارًا لدور مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج فى رعاية وحماية المصريين هناك ،أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 117 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 173 عاملاً مصرياً لدى " المؤسسة" غادروا عمان نهائيا، وذكر البيان أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوجه مكاتب التمثيل العمالى بالخارج - 9 مكاتب تحمى وترعى ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصرى – بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، ومساندتها فى كافة حقوقها المشروعة .