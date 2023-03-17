عاجل.. السيسى: أجدد عهدى ووعدى بأن نمضى قدما فى مزيد من العمل والبناء

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة للمصريين قائلا: "إننى أجدد عهدى معكم وصادقا فى وعدى لكم بأن نمضى قدما فى مزيد من العمل والبناء عازمين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية داعمين المزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن".





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