انتهاء فعاليات تدريب المجلس التنسيقى الدولى لاختبارات الثبات الدوائية (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء فعاليات التدريب المقدم من المجلس التنسيقى الدولى (ICH)، بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات.





وخلال التدريب، قدم خبراء جامعة نورث إيسترن، والخبراء الدوليين فى المجال؛ تعريفًا بالخطوط الاسترشادية والدلائل التنظيمية الصادرة من المجلس التنسيقى الدولى المتعلقة بوصف اختبارات الثبات للمواد والمنتجات الدوائية، مع التعريف بإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن اختبار ثبات المكونات الصيدلانية النشطة والمنتجات النهائية، وكذا تصنيع وتقييم قابلية المقارنة بين منتجات التكنولوجيا الحيوية والمنتجات البيولوجية قبل وبعد إجراء التغييرات فى عملية تصنيع المنتج النهائى ومكوناته، مع تسليط الضوء على كيفية إدارة دورة حياة المستحضرات الصيدلانية والحيوية، وتقييم بعض دراسات الحالات المماثلة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات العالمية، وتحقيق الشراكة مع المؤسسات الدولية، حيث تم منح هيئة الدواء المصرية هذا التدريب المتقدم فى دلائل العمل الخاصة بالـمجلس كأحد أدوات دعم الـمجلس للدول التى منحت صفة ملاحظ.