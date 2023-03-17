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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، والأب يوحنا جورج، راعى كاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، والأب يوسف محارب، راعى كنيسة سان ميشيل، والأب أنطونيوس خليل، والأب بطرس جوزيف راعى كاتدرائيه سانت كاترين.
بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهى، حيث أعطى الأب البطريرك كلمة العظة قائلا: الخدمة تسلم على مدار الحياة. فخادم اليوم عليه تسليم خدمته إلى خادم الغد.
تضمن الاحتفال أيضا تجديد الوعد المريمى، كما أهدى غبطته الدروع التذكارية للجنود المريمية، مسؤولى فرق جنود مريم السابقين، تكريما لما قدموه من أجل الخدمة المريمية، بالإضافة إلى التقاط الصور الختامية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الكاثوليك يترأس الحفل السنوى لجنود مريم بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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