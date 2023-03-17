الرئيس السيسى: المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تكلفت 350 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مارس 2023 08:24 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة" تكلفت 350 مليار جنيه، قائلا: "بالأمس القريب شهدنا إطلاق مشروعنا الوطني العظيم.. حياة كريمة.. الذي نسعي من خلاله إلى تطوير أكثر من 4 الاف قرية مستهدفين تحقيق التنمية الحقيقية.. تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة حوالي 58 مليون مصري".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية "كتف في كتف" المقامة في ستاد القاهرة الدولي: أنا قولت الموازنة.. الأرقام تغيرت خالص.. لما اطلقنا المبادرة كنا بنتكلم في ممكن 700- 800 مليار جنيه.. المرحلة الأولي شرفت على الإنتهاء والتكلفة للمرحلة الأولي أكثر من 350 مليار جنيه.. المرحلة الثانية والثالثة سوف نستكمل بهم المبادرة.. والأرقام الخاصة بالمبادرة أكثر من تريليون جنيه".