الرئيس السيسي: "حاولوا يخوفوا المصريين واللى شوفوته ده رد طبيعى وقدرة حقيقية أن نتحرك للأمام"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مارس 2023 08:24 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على قدر الصعوبات والتحديات التي واجهتنا لإعادة مصر لمسارها الصحيح، بقدر ما كان العزم والإصرار على خوض غمار هذه التحديات لتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والنماء.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية مبادرة "كتف في كتف": "سنوات عديدة تمسكنا فيها بوطننا آمنا به وعملنا من أجله، سعينا فيها للسلام والأمن والاستقرار وانتهجنا طريق البناء والتنمية، واجهنا فيها من المصاعب الكثير، ولكن في كل مرة كنا قادرين على تجاوزها والخروج منها أكثر قوة وصلابة وبأسا".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "شعب مصر الكريم الأخوة والأخوات مجددا عهدي معكم وصادقا وعدي لكم بأن نمضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء عازمين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية داعمين المزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، موفرين كافة السبل لشبابنا لتحقيق مستقبل يتناسب مع طموحاتهم، متسلحين بذلك بالاستعانة بالله والإيمان بقدرة أبنائها بتحقيق أحلام هذا الوطن التي لم ولن تسقط بالتقادم وتحققت بالعمل والإصرار".

وواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أعبر عن عظيم امتناني للشعب المصري العظيم على كل ما بذله من جهود وقدمه من تضحيات لنقف اليوم مطمئنين محتفين بالكثير مما تم تحقيقه وبما سيتم إنجازه ليثبت للعالم مرات ومرات، قدراتنا على اقتحام التحديات والعبور بالوطن نحو أفاق المستقبل".

واستكمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "مرة تانية بوجه لكم التحية والشكر والتقدير وكل عام وانتو طيبين، وبلدنا بخير وسلام، وعاوز أقول لكم على حاجة أختم بها كلامي، من فضلكم، اسمحوا لي لو سمحتم، عاوز أقول لكم حاولوا قوي في الشهور اللي فاتت إنهم يخوفونا ويخوفوا المصريين ويقلقوهم على حياتهم، عايز أقول لكم النهاردة اللي انتو شوفوته ده رد طبيعي وقدرة حقيقية لينا كلنا أن نتحرك للأمام، بالله وبيكم مفيش مشكلة، واسمحولي أوجه لكم الشكر والتحية والتقدير وأتمنى لكم التوفيق، نردد معا، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وشهد ستاد القاهرة حضورا مكثفا لاحتفالية "كتف في كتف"، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استاد القاهرة الدولي، لحضور احتفالية "كتف في كتف"، الحدث الخيري الأكبر، والتى تعد أضخم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ العمل الأهلى التنموى المصري.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صورة تذكارية مع متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدي وصوله ستاد القاهرة للمشاركة فى احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.