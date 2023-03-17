عاجل.. السيسى: دور التحالف الوطنى عظيم

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال كلمته فى احتفالية كتف فى كتف، والتى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، باستاد القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، أن المبادرة مشهد إنسانى رائع، مقدما الشكر والتقدير لكل من شارك فى هذا النجاح من متطوعين ومؤسسات تحت مظلة التحالف.
وتابع: "التحالف الوطنى لا ينكر أحد دوره إلا إذا كان فى نفسه حاجة مش جيدة، التحالف الوطنى دوره عظيم جدا".
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