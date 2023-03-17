عاجل.. السيسى: الشعب المصرى أثبت قدرته على العبور بالوطن نحو آفاق المستقبل

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر للشعب المصرى على كل ما بذله من جهود وما قدمه من تضحيات لنقف اليوم مطمئنين محتفين بالكثير مما تم تحقيقه، وبما سيتم إنجازه لنثبت للعالم مرات ومرات قدراتنا على اقتحام التحديات والعبور بالوطن نحو آفاق المستقبل.





وأضاف السيسى، خلال كلمته فى احتفالية كتف فى كتف، والتى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، باستاد القاهرة الدولى، اليوم الجمعة: "مرة تانية بوجه لكم التحية والشكر والتقدير وكل عام وأنتم طيبين، وبلادنا بخير وسلام". واختتم قائلا: "حاولوا قوى فى الشهور اللى فاتت يخوفوا المصريين ويقلقوهم على حياتهم، ولكن اللى شوفناه النهاردة رد طبيعى وقدرة حقيقة على إننا نتحرك للأمام، تحيا تحيا".

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