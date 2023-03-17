عاجل.. السيسى: بحب مصر جدا وربنا اللى يعلم

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال كلمته فى احتفالية «كتف فى كتف»، والتى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بـ ستاد القاهرة الدولى، اليوم الجمعة: "شكرا جزيلا، متشكرين، وأنا والله بحبكم جدا وبحب مصر جدا وربنا اللى يعلم، محدش بيحب أهله ولا إيه، مصر دى أهلى والله صحيح".
وأوضح أن المبادرة انتصار وتمثيل حقيقى للإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعى، والذى كان المصريون هم القدوة والمثل، خصوصا فى أوقات الأزمات والشدائد، وما يحدث هو تأكيد لإرادة الشعب وقدرته فى تحويل المحن إلى منح.
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