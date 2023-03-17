السيسى يشيد بمشاركة طفلتين متطوعتين بتجهيزات «كتف فى كتف» بأسيوط

جدة - نرمين السيد - طلب الرئيس السيسى من تامر جلال ممثل جمعية رسالة بمحافظة أسيوط، أن يقدم للأطفال المشاركين فى تعبئة كراتين "كتف فى كتف" الشكر على جهودهم، وذلك خلال عرض إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالمحافظات، ضمن احتفالية إطلاق مبادرة "كتف فى كتف"، المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، نقلته قناة "إكسترا نيوز".





وتابع الرئيس السيسى: "أهلا وسهلا بيكم، اللى بتعملوه خير عظيم وكلنا بنوجه لكم التحية عليه، ومتشكرين على اللى بتقدموه لبلدكم"، "بنشكر كل الجمعيات والمشاركين فى التحالف على مستوى الجمهورية، وعرض المحافظات وإنجازاتها يعطى مثالا فاخرا وجميلا ورائعا، شباب وشابات حتى الأطفال، وده معنى جميل". وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك فارقا بين ما نصنعه حاليا فى التحالف الوطنى لأطفال الروضة، وبين ما كان يفعله الآخرون قبل ذلك، متابعا: "شوفوا الفرق بين الإيد اللى بتطبطب والإيد اللى بتدمر، وده فرق كبير أوى، ولكم كل الشكر".

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