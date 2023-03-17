عاجل- السيسى يمازح أصغر 3 متطوعين فى مبادرة «كتف فى كتف»

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس، للطفلة ملك سؤالًا: "انتى بتعملى إيه؟"، لتجيب: "بعمل خير وبساعد الغلابة"، وأعجب الرئيس بفصاحة الأطفال قائلًا لهم: "كويس جدًا متشكرين وهنسقفلكم كلنا دلوقتى".
وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسى، احتفالية مبادرة "كتف فى كتف"، والتى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى، وشاهد فيلمًا تسجيليًا عن المبادرة، كما شهد عبر تقنية "فيديو كونفرانس" انطلاق فعاليات المبادرة بـ10 محافظات، هى: الجيزة، والبحيرة، ودمياط، والفيوم، والدقهلية، والإسكندرية، والسويس، وأسوان، وشمال سيناء، وأسيوط.
وينظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، احتفالية "كتف فى كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانًا تنمويًا يضم كافة مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
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