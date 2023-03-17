عاجل.. السيسى: تشرفت بتحمل مسؤولية الوطن استجابة لنداء الشعب المصرى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تشرف بتحمل مسؤولية هذا الوطن منذ 9 سنوات استجابة لنداء الشعب المصرى، متابعا: "مستعينا على هذه الأمانة بالله وثقتى فى قدرات المصريين ومتيقنا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ساعيا من أجل رفعة ورقى الوطن بالعمل الدوؤب والنوايا الصادقة".





وأضاف السيسى، خلال كلمته فى احتفالية كتف فى كتف، والتى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، باستاد القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، أنه على قدر الصعوبات والتحديات التى واجهتنا لإعادة مصر إلى مسارها الصحيح بقدر ما كان العزم والإصرار على خوض غمار هذه التحديات لتحقيق النصر المبين فى معركتى البقاء والنماء. وتابع: "سنوات عديدة تمسكنا فيها بوطننا، أمنا به وعملنا من أجله، سعينا إلى السلام والآمن والاستقرار وانتهجنا البناء والتنمية، وواجهنا من المصاعب الكثيرة، ولكن فى كل مرة كنا قادرين على تجاوزها والخروج منها أكثر قوة وصلابة وبأسا".

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