الرئيس السيسى يشاهد فقرة غنائية لمواهب «الدوم» خلال احتفالية «كتف فى كتف»

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقرة استعراضية لمواهب برنامج "الدوم" من مختلف محافظات الجمهورية، خلال احتفالية إطلاق مبادرة "كتف فى كتف" المقامة حاليًا فى استاد القاهرة.





ووصل الرئيس السيسى، منذ قليل، لاستاد القاهرة الدولى لحضور احتفالية مبادرة "كتف فى كتف"، والتى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى، وشاهد فيلمًا تسجيليًا عن المبادرة، كما شهد عبر تقنية "فيديو كونفرانس" انطلاق فعاليات المبادرة بـ10 محافظات، هى: الجيزة، والبحيرة، ودمياط، والفيوم، والدقهلية، والإسكندرية، والسويس، وأسوان، وشمال سيناء، وأسيوط.

وينظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، احتفالية "كتف فى كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانًا تنمويًا يضم كافة مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.