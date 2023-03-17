عاجل.. السيسى: المرحلتين الثانية والثالثة لحياة كريمة ستصل إلى تريليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال كلمته فى احتفالية كتف فى كتف، والتى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، باستاد القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، أنه عند إطلاق حياة كريمة كان الأرقام فى حدود 700 أو 800 مليار دولار، متابعا: "المرحلة الأولى وحدها أكتر من 350 مليار جنيه، والمرحلة الثانية والثالثة ستدخل فى أرقام تصل إلى تريليون جنيه". وأضاف أننا نشهد نجاحا جديدا كتبته أيادى المصريين المخلصين فى مجتمع مدنى يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية بالتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص.

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