عاجل.. السيسى باحتفالية كتف فى كتف: دائما يا أهل مصر متجمعين على الخير

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية والتقدير للشعب المصرى العظيم، مهنئا الأمتين العربية والإسلامية بشهر رمضان، داعيا الله أن يرزقنا فى هذه الأيام الخير والسلام والبركة، وأن تحاط الإنسانية بنفحات من البركة والسلام والأمان.





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