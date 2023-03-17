توحيد الهوية البصرية.. «الكهرباء» تواصل التطوير (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد دوت الخليج، من خلال الفيديوجراف التالى توحيد «الكهرباء» الهوية البصرية:
يأتى ذلك إلى جانب توحيد الهوية البصرية لـ26 فرعا وتعميمها نهاية العام، مع تطوير 460 مركزا بنسبة انتهاء تزيد على 100%.
كما تقدم وزارة الكهرباء، الخدمات الإلكترونية بنفس رسوم المنصة الموحدة، إلى جانب تفعيل جميع خدمات القطاع التى عددها 25 خدمة، مع تخصيص منافذ خاصة بكبار السن وذوى الهمم.
وأطلقت وزارة الكهرباء، تطبيق خدمات الكهرباء للمكفوفين على الهاتف، مع تدريب موظفى خدمة العملاء على التعامل مع ذوى الهمم، واستخدام لغة الإشارة لمساعدة أصحاب الهمم فى الحصول على الخدمة.
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