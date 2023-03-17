عاجل- متطوعو مبادرة «كتف فى كتف» يقدمون عرضًا أمام الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وتضمن العرض شرحا لهدف مبادرة "كتف فى كتف" والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حيث قال المتطوعون: "هدفنا هو نشر الأمل والبسمة على وجه أهالينا الأكثر احتياجًا".

ووصل الرئيس السيسى، منذ قليل، لـ ستاد القاهرة الدولى لحضور احتفالية مبادرة "كتف فى كتف"، والتى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى، وشاهد فيلمًا تسجيليًا عن المبادرة.

وينظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، احتفالية "كتف فى كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانًا تنمويًا يضم كافة مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.