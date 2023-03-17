عاجل- الرئيس السيسى يشهد احتفالية إطلاق مبادرة «كتف فى كتف»

جدة - نرمين السيد - ونظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، احتفالية "كتف فى كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانا تنمويا يضم مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

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