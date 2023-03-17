بالتعاون مع حياة كريمة.. اتحاد الصناعات يشارك باحتفالية كتف فى كتف

جدة - نرمين السيد - شارك اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، فى مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بأكثر من 20 ألف كرتونة مواد غذائية.





كما يساهم اتحاد الصناعات المصرية بتوزيع 35 ألف كوبون سلع غذائية تصرف من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة تزامنا مع شهر رمضان المبارك. كانت مؤسسة "حياة كريمة"، أعلنت عن مشاركتها بتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة كتف فى كتف، بحضور أكثر من خمسة آلاف متطوع، فضلا عن مشاركتها فى إطلاق مبادرة "كتف فى كتف" خلال الأسبوع الماضى بثلاث محافظات وهم "الأقصر والشرقية وكفر الشيخ وجنوب سيناء". تأتى مبادرة "كتف فى كتف" كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، والتى تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية، تعزيزا لمبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعى، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية.

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