فى ذكرى وفاته.. 8 مقولات لا تنسى للبابا شنودة الثالث (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد دوت الخليج من خلال الفيديوجراف التالى، أهم 8 مقولات لا تنسى للبابا شنودة الثالث:
كانت للبابا شنودة الثالث، مقولات حفرت فى التاريخ المصرى، وظلت علامة فارقة فى التاريخ، نذكر منها:
مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا.
اعط من قلبك قبل أن تعطى من جيبك.
إن ضعفت يوما فاعرف أنك نسيت قوة الله.
كل فضيلة خالية من الحب لا تحسب فضيلة.
ليس القوى من يهزم عدوه وإنما القوى من يربحه.
الكلمة التى تقولها تحسب عليك مهما اعتذرت عنها.
الضمير قاض يحب الخير ولكنه ليس معصوما من الخطأ.
مصير الجسد أن ينتهى فيا ليته ينتهى من أجل عمل صالح.
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