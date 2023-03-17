عاجل- السيسى لمتطوعى كتف فى كتف: جئت لأشكركم وأقدر ما تبذلونه لأجل الوطن

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستاد القاهرة الدولى، لبدء احتفالية "كتف فى كتف"، والتى تأتى نتاجا لإيمان الرئيس السيسى بقدرات مؤسسات العمل الأهلى كشريك أساسى فى عملية التنمية، الأمر الذى بات جليا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولا لأكبر مبادرة فى تاريخ العمل الأهلى فى التاريخ "كتف فى كتف".





واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، كلمة الرئيس السيسى فور وصوله ستاد القاهرة إذ قال "أنا مش عارف أشكركم كلكم أزاى، شايف قدام منى شباب وشابات وأعمار مختلفة، حتى لسه كان فيه متطوع صغير بيقولى إحنا موجودين، وعايز أقولكم حاجة مهمة، المصريين كلهم باختلاف طبقاتهم شايفهم هنا، شايف قدام منى شريحة من كل المجتمع المصرى من رجال الأعمال والقطاع الخاص والدولة، والدنيا كلها بتقوم بدور جميل جدا فى وقت صعب".

وأضاف الرئيس السيسى: "النهاردة كان لازم أجى أشكر وأقدر لكم كل اللى بتعملوه وهتعملوه، أن أحنا نساهم فى تخفيف الأزمة الكبيرة اللى بتمر بيها الدنيا ومصر من غلاء الأسعار، ونكون موجودين ونلف على البيوت ونخفف على الناس الأسعار من خلال الـ5 مليون كارتونة، بالإضافة أن فيه ناس كتير بتعمل كده، وأنا على علم بحاجات كتير بتتعمل الهدف منها أن الناس فى مصر فى الأيام الكريمة دى تعيش حياة كريمة".

وتابع رئيس الجمهورية: "أشكركم، وتقديرى للجميع وكلامى للجميع ودعواتى ليكن بالخير والسلام، من الحاجات الجميلة جدا إدخال السرور والبهجة على الناس وأتصور باللى إحنا بنعمله ده وبوجودكم بصرف النظر بتقدم إيه بس كفاية إنك بتخبط على بيته وبتقوله أنا شايفك وحاسس بيك.. فأنا بشكركم جميها وبقولكم كل سسنة وأنتم طيبين".