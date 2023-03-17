عاجل- السيسى: سيتم توزيع ما بين 4.5 إلى 5 ملايين كرتونة فى «كتف فى كتف»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه سيتم توزيع ما بين 4.5 إلى 5 ملايين كرتونة ضمن مبادرة «كتف فى كتف».



جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه سيتم توزيع ما بين 4.5 إلى 5 ملايين كرتونة ضمن مبادرة «كتف فى كتف». وكان التحالف الوطنى للعمل الأهلى، قد أطلق منذ قليل، احتفالية "كتف فى كتف" فى ستاد القاهرة الدولى، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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